La resilienza del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine, in un contesto di crisi globale, è un comparto che ha saputo reagire mettendo in atto adeguate contromisure.

L’avvento del Covid-19 ha messo a dura prova il settore del noleggio a lungo termine, ma, nonostante tutto, è riuscito a difendersi dimostrando di essere un business contro-ciclico. Quando c’è una congiuntura economica, il noleggio è un prodotto che viene analizzato e scelto da più clienti, perché è una soluzione alternativa a formule che richiedono ingenti investimenti di denaro.

Ad emergere è stata la domanda di contratti flessibili ed il mid term sembra rispondere ad una buona parte di questa esigenza specie per soddisfare le necessità di spostamento di tutti i collaboratori aziendali, come alternativa ai mezzi pubblici.

Il futuro del noleggio a lungo termine? Un mercato che continuerà a crescere e a diversificarsi sia in termini di prodotti che di clientela. Un mercato del noleggio sempre più maturo e globalizzato: quello che si osserva in Italia è in perfetta sintonia con le realtà europee. La dimostrazione arriva dalle dimensioni della flotta, che a livello continentale sono rimaste stabili.