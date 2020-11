Macchina tamponi, il plauso di Nocera Coraggiosa

Di seguito la nota del gruppo Nocera Coraggiosa in merito all’arrivo della macchina dei tamponi all’ ospedale Umberto I.

“In riferimento all’installazione dell’apparecchiatura per l’analisi dei tamponi Covid 19, consegnata all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ed a breve operativa, il Gruppo Consiliare di maggioranza “Nocera Coraggiosa” ringrazia di cuore: la generosità dei cittadini nocerini, che con le loro donazioni hanno reso possibile l’acquisto di questa strumentazione, vitale e strategica in questa fase della pandemia. Ringraziamo il Sindaco e tutta l’Amministrazione del Comune di Nocera Inferiore, che ci onoriamo di sostenere, per l’impegno continuo (da Aprile 2020) affinché questo progetto si realizzasse. Ringraziamo l’ASL e tutti i medici e il personale dell’ospedale di Nocera, invitandoli a tenere duro in questi momenti tragici di superlavoro. Ringraziamo l’impegno del neo eletto consigliere regionale Nino Savastano, che ha monitorato nelle ultime settimane con dedizione l’effettiva esecuzione del crono-programma stilato dalla Direzione competente dell’ASL. Cogliamo altresì l’occasione per ricordare a tutti i cittadini un’altra realizzazione di quest’amministrazione: il punto drive-in per il prelievo dei tamponi che i medici di base riterranno opportuno prescrivere ai loro assistiti qualora fossero contatti diretti o casi sospetti. Due presidi importanti che costituiscono un passo avanti per la nostra città a servizio di tutti i cittadini. Nel contempo vogliamo invitare tutti a rispettare con la massima attenzione l’utilizzo della mascherina, la distanza di sicurezza, l’igienizzazione delle mani, evitando di creare assembramenti in strada e nei luoghi pubblici. L’emergenza Covid19 continua, purtroppo, e soltanto la nostra responsabilità nei comportamenti verso se stessi e i propri concittadini consentirà di limitare il perdurare di questo stato di evidente difficoltà per tutti noi. Insieme ce la faremo! Forza Nocera, Vamos!”.

Gennaro Della Mura

Giancarlo Gìordano

Aniello Rosati

Vincenzo Stile