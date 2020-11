Nocera Inferiore. Bucciero nuovo comandante della polizia locale

Questa mattina nell’ Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore è stato presentato alla stampa Carmine Bucciero, il nuovo comandante della Polizia Municipale. La breve presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco Manlio Torquato e della Segretaria Generale Ornella Famiglietti.

Il sindaco ha dichiarato: “il Comandante Bucciero sarà chiamato a gestire le problematiche complesse che, in un territorio densamente abitato come il nostro e con la carenza cronica di personale in servizio, richiederanno l’esperienza gestionale di un professionista qualificato come lui”.

Il neo Comandante della municipale cittadina ha aggiunto:”Il mio compito è entrare su una macchina che cammina in corsa e cammina bene. – ha continuato- Cercherò di apportare la mia esperienza, la mia voglia di contribuire per portare una svolta qualitativa e la presenza del Comando sul territorio.”

Al Comandante Carmine Bucciero gli auguri di buon lavoro da tutta l’ Amministrazione comunale.