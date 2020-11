Nocera Inferiore. Censimento del verde. Stamattina presentazione del progetto

Il Sindaco: “Il censimento delle alberature rappresenta un archivio prezioso per la gestione del patrimonio arboreo cittadino. Un elemento di approfondimento che dimostra concretamente la sensibilità sul tema di questa Amministrazione che pianifica per fare bene”

Si è tenuta questa mattina nell’ aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, la presentazione del censimento del verde pubblico curata dall’ agronomo – paesaggista Dott. Luca Buorsier . Alla presenza del sindaco Manlio Torquato e dell’ assessore ai Ll. Pp Imma Ugolino è stato illustrato ai media il risultato del censimento che ha interessato tutte le alberature presenti in città. È stata fatta un’ analisi dettagliata dello stato del verde cittadino, catalogando le zone di intervento per specie e i dettagli anatomici di ciascun arbusto. Il risultato dello studio condotto sul territorio è stato proiettato attraverso grafici. I risultati di questo lavoro permetteranno una migliore gestione degli interventi di sostituzione laddove ci sono criticità e una maggiore consapevolezza sulla scelta delle nuove piantumazioni in termini di vantaggio eco sistemico. I passaggi successivi saranno la definizione del Piano del verde pubblico, l’ adozione di uno specifico il Regolamento ed il bilancio arboneo (L. 10/2013).

L’ assessore Ugolino ha aggiunto: “Il lavoro eccellente del dott. Boursier costituisce il punto di partenza per una buona programmazione d’interventi manutentivi su tutto il territorio. Un risultato che ci ha sorpreso su quanto sia cresciuto il patrimonio arborio negli ultimi anni, in quanto sono stati rilevati un consistente numero di soggetti giovani che costituiscono gran parte dei 3700 elementi analizzati. Insieme al Regolamento e al Piano del verde si costituisce uno strumento fondamentale di gestione per questa Amministrazione e per quelle future”.

“Il censimento delle alberature rappresenta un archivio prezioso per la gestione del patrimonio arboreo cittadino. Un elemento di approfondimento che dimostra concretamente la sensibilità sul tema di questa Amministrazione che pianifica per fare bene”- ha aggiunto il Sindaco.