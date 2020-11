Nocera Inferiore. Lutto cittadino per l’addio a Veronica

Una giovane mamma, in attesa del secondo figlio, strappata alla vita a soli 33 anni. Nocera Inferiore piange la scomparsa dell’avvocato Veronica Stile.

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha proclamato il lutto cittadino.

Di seguito il post del sindaco.

“La gravità e la straordinarietà del lutto che ha colpito la città di Nocera Inferiore con la scomparsa della giovane Veronica; i sentimenti di partecipazione e affetto che hanno mosso a commozione l’intera cittadinanza;

l’essere questo lutto assurto, purtroppo, a dignità di cronaca nazionale; L’emblematicita’ e la rilevanza pubblica, infine, della prematura scomparsa, avvenuta nel pieno ed anche a causa della eccezionale emergenza epidemiologica sviluppatasi in Italia e nel mondo, che altre vite ha già sottratto alla nostra comunità;

l’aver infine, questo lutto, tolto a Nocera, in un unico freddo abbraccio, la vita di Veronica e quella che portava in grembo; muovono l’intera amministrazione, facendosi essa interprete del sentimento popolare, a dichiarare per la giornata di domani sabato 28 novembre lutto cittadino per commemorare la cara VERONICA STILE STANZIONE il cui corpo sarà in tale giornata tumulato presso il cimitero cittadino”