Nocera Inferiore. Sicurezza scuole e canile, interventi in cantiere

Approvati i lavori di manutenzione straordinaria per l’ adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale. Interventi anche per il canile

L’ Amministrazione comunale ha approvato con delibera di Giunta n.199 del 20.11.2020 il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria per i lavori di rifunzionalizzazione e di adeguamento alla normativa della sicurezza per tutti gli edifici de proprietà comunale. Per gli interventi programmati sono stati stanziati euro 400.000,00, ed interessano tutti i plessi cittadini. Previsti anche lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico del canile municipale “ Teresa Farina” sito in Carrara D’ Amora.

“I lavori di manutenzione straordinaria previsti per l’ adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici destinati agli studenti rappresentano un elemento imprescindibile che questa Amministrazione ha fortemente seguito . I giovani studenti meritano sicurezza ed è una nostro preciso impegno assicurargliela” ha dichiarato il Sindaco.