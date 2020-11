Nocera Superiore. Rubinetti a secco, ecco dove e quando

GORI informa

che, la società AUSINO S.p.A. ha predisposto una riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici, per consentire interventi urgenti ed indifferibili presso l’opera di captazione denominata Sorgente Nuova Olevano.

Tale riduzione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 06.00 del 25.11.2020 fino alle ore 02.00 del 26.11.2020, nelle seguenti strade e località del Comune di NOCERA SUPERIORE:

Via Cupa Sorvello,

Via Alveo,

Via Antonio Gramsci,

Via Cannella Tondi,

Via Cupa Mileto,

Via Cupa San Ciro,

Via Cupa San Clemente,

Via Cupa San Giovanni,

Via I Maggio,

Via IV Novembre,

Via Lamia,

Via Mileto,

Via Nazionale,

Via San Ciro,

Via San Gregorio Magno,

Via Spineta,

Via Tondi,

Via XXV Aprile.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con AUTOBOTTE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Via Nazionale, angolo Via Lamia (adiacente centro Iveco).

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 02:00 di giovedì 26.11.2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.