Pagani. Arriva l’esercito

Più sicurezza sul territorio comunale: sono in arrivo oggi due pattuglie dell’esercito a supporto della locale tenenza dei carabinieri. Così come richiesto dal sindaco di Pagani, Lello De Prisco, al Prefetto di Salerno, dottor Francesco Russo, a partire da questo pomeriggio saranno operativi sul territorio di Pagani anche i militari, per rafforzare i controlli in strada.

La venuta dell’esercito in città è stata fortemente voluta dal sindaco De Prisco in virtù di una migliore gestione dei controlli per il rispetto delle restrizioni attualmente previste dal Dpcm del 3 novembre 2020. Nell’ambito dell’incremento dei controlli sul territorio paganese, si comunica inoltre che sono state riattivate le 34 telecamere di videosorveglianza posizionate nelle aree più critiche del territorio.