Pagani boato nella notte. A fuoco un negozio di casalinghi e detersivi.

Il forte boato.

Un rumore cupo e assordante squarcia il silenzio della serata di coprifuoco che vige in Campania per via del lockdown e della zona rossa. Intorno alle 22.45 un forte boato, avvertito anche a molta distanza, poi le fiamme, divampate all’interno del noto negozio di articoli da regalo, casalinghi e detersivi, in via Taurano a Pagani a ridosso della Nazionale, nei pressi della tenenza dei carabinieri della città di Sant’Alfonso.

I primi soccorsi.

Tra i primi ad accorrere proprio gli uomini della vicina caserma, poi gli uomini del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore, la protezione civile Papa Charlie e i vigili del fuoco, del distaccamento di Nocera Inferiore, intervento resosi necessario per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incendio.

Tanta paura tra i residenti.

Un’area con una densità abitativa alta, e proprio per questo la paura è stata tanta: a quell’ora, come detto, si stava a casa, davanti alla TV, il boato è stato avvertito da molti residenti che si sono riversati in strada; per loro un’ulteriore paura e ansia oltre quella già in atto per via del Covid-19 e del lockdown.

Aldo Severino.