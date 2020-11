Pagani. Cimitero e Usca, le novità.

“La situazione della macchina amministrativa comunale è critica come non mai. Le situazioni di contagio all’ordine del giorno e le quarantene obbligatorie hanno ulteriormente assottigliato il già esiguo numero di dipendenti comunali disponibili ogni giorno”. Così il sindaco di Pagani Lello De Prisco.

“La criticità riguarda tra gli altri anche il cimitero comunale, nei cui uffici si sono verificati due contagi con la conseguente quarantena del personale – va avanti -. A questa situazione abbiamo ovviato questa mattina con un ordine di servizio, concordato con il direttore dell’Aspa, Aniello Giordano, grazie al quale riusciremo ad assicurare l’apertura del cimitero comunale nella fascia oraria 8.00- 13.00 per permettere le visite. Tutti gli altri servizi cimiteriali restano assicurati”.

Le comunicazioni.

Importanti aggiornamenti riguardano inoltre il punto USCA a Pagani. “Giovedì mattina dalle 9.30 e domenica mattina dalle 9.30 saranno effettuati 100 tamponi al giorno, già programmati, in modalità drive – in nel piazzale antistante il mercato ortofrutticolo, di cui il 50% su cittadini paganesi e il 50% su cittadini di Sarno – prosegue. Si tratta di tamponi già programmati, a cui non si può aggiungere alcun altro. Dalla prossima settimana, invece, diventerà inoltre ufficialmente operativa la sede paganese dell’Usca, allocata al mercato ortofrutticolo Pagani – Nocera, grazie alla quale saranno attivati i controlli domiciliari. Il drive in rimarrà operativo. I tamponi non potranno essere effettuati su base volontaria, ma previa segnalazione da parte dell’ASL. A questo proposito, nella serata di domani è ufficialmente convocato un incontro presso il centro sociale di via De Gasperi alle ore 19, a cui prenderanno parte l’amministrazione comunale, i medici di base e il COC per avere un contatto più diretto possibile con i primi riferimenti sanitari territoriali”.