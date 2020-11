Pagani. Domani il primo consiglio comunale

È convocato per domani, 4 novembre in prima convocazione alle 15.30 e per giovedì, 5 novembre, in seconda convocazione alle 16.30 il primo consiglio comunale dell’amministrazione guidata dall’avvocato Lello De Prisco. L’assise si riunirà nella sala Tommaso Maria Fusco dell’Auditorium paganese

per una seduta a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid19.

Per favorire la fruizione del consiglio comunale da parte di tutti i cittadini, nella piena trasparenza della cosa

pubblica, la seduta di consiglio comunale sarà trasmessa a cura dell’emittente radiofonica Novea Radio

sulla frequenza radio (fm 89.8) e in diretta sulla pagina facebook “Lello De Prisco Sindaco di Pagani”.

All’ordine del giorno:

– Gli esami degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere e delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità di ciascuno di essi. Convalida degli eletti

-Giuramento del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 11 del D.LGS n. 267/2000

-Elezione del Presidente del Consiglio Comunale e Vicepresidente

-Comunicazione da parte del Sindaco della nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta

Comunale

-Nomina della Commissione Elettorale Comunale