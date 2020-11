Pagani. Gori, interruzione erogazione idrica, ecco dove e quando

GORI informa che, la società AUSINO S.p.A. ha predisposto una riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici, per consentire interventi urgenti ed indifferibili presso l’opera di captazione denominata Sorgente Nuova Olevano. Tale riduzione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 06.00 del 25.11.2020 fino alle ore 02.00 del 26.11.2020, nelle seguenti strade e località del Comune di PAGANI:

Contrada Mangiaverri,

Traversa di Via Barbato,

Traversa I di Via Cimitero,

Via Alcide De Gasperi,

Via Arcivescovo Carmine Cesarano,

Via Arcivescovo Sportelli,

Via Armando Diaz,

Via Barbato,

Via Carlo Tramontano,

Via Cesare Sportelli,

Via Cimitero,

Via dello Stadio,

Via Ferrante,

Via Francesco Barbato,

Via Giacomo Leopardi,

Via Guido Tramontano,

Via Mangiaverri,

Via Marino Guerritore,

Via Napoli,

Via Perone,

Via San Domenico,

Via Sorvello,

Via Tramontana.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con AUTOBOTTE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Piazzale Angelo Mammì (adiacente Stadio Comunale).

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 02:00 di giovedì 26.11.2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.