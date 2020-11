Pagani. Grido d’allarme della Confesercenti, dislocate il servizio USCA!

Nonostante il grande impegno profuso dall’amministrazione comunale, non vogliamo che un servizio nato contro la diffusione del virus si trasformi in un possibile rischio per la salute pubblica.

La nota del delegato della Confesercenti Pagani – Salerno Nord Davide Baldi.

Nella mattinata di ieri 12 Novembre è partito il servizio drive in per i tamponi anche a Pagani, nei locali dell’ex Monte Paschi Siena antistanti il Mercato Ortofrutticolo, nonostante il grande impegno profuso dall’amministrazione comunale per il raggiungimento di questo traguardo, corre l’obbligo di far notare che non è tutto oro quello che luccica, non vorremmo infatti che un servizio nato con l’obbiettivo di essere da presidio contro la diffusione del virus si trasformi in un possibile rischio per la salute pubblica.

Le lamentele degli esercenti.

Questa mattina infatti raccogliamo il grido di allarme di diversi gestori di pubblici esercizi della zona che si sono trovati nella spiacevole condizione di dover sanificare i loro locali, in quanto nella giornata di ieri numerose persone in fila per ore in attesa del tampone si sono riversate nei bar della zone in cerca di un bagno, costringendo gli stessi vigili urbani in servizio a dover rincorrere questi sfortunati avventori che oltre all’incubo del Covid-19 si trovano nella incresciosa condizione di dover lasciare le loro abitazione, dove si trovano in isolamento fiduciario, per ottenere il tampone, con un conseguente grave rischio per la salute pubblica.

Il grido d’allarme.

Per queste ragioni chiediamo all’ASL di competenza e al Sindaco di Pagani, una sostanziale riorganizzazione del servizio, scaglionando le prenotazioni in modo da diminuire i tempi di attesa, mettere a disposizione delle persone in attesa del tampone servizi igienici dedicati, ed in ultimo non certamente per ordine d’importanza, dislocare il servizio USCA in area più consona in quanto attualmente si trova a ridosso di una delle più grandi aree commerciali della nostra regione, frequentata quotidianamente da migliaia di persone che movimentano tonnellate di prodotti alimentari che finiscono nei negozi del nostro territorio e conseguentemente sulle nostre tavole.

Aldo Severino.