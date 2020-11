Ordinanza di chiusura plesso don Milani afferente all’Istituto Comprensivo

“Sant’Alfonso Maria De Liguori”

Si comunica alla cittadinanza che è stata disposta con ordinanza n. 43/ 04/11/2020 la chiusura temporanea

del plesso “Don Milani” di via Carmine, afferente all’istituto comprensivo statale “Sant’Alfonso Maria De

Liguori”, a seguito delle comunicazioni da parte del dirigente scolastico, dr. Maurizio Paolillo, del verificarsi

di 7 contagi accertati che coinvolgono cinque tra personale scolastico e congiunti e due alunni della scuola

dell’infanzia. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per via di risultati di alcuni tamponi non ancora

sopraggiunti.