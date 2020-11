Da questa mattina anche il comune di Pagani ha una sede per il presidio USCA presso i locali dell’ex Banca Mps del mercato ortofrutticolo Pagani-Nocera.

Dalle 9.30 i medici dell’unità speciale hanno iniziato ad effettuare i tamponi già in programma su cittadini di Pagani e Sarno. Stesso avverrà domenica, con circa 100 altre prenotazioni distribuite tra i due paesi.

Da lunedì 16 novembre partirà inoltre l’assistenza domiciliare, in associazione al drive-in.

“Un risultato per il quale l’amministrazione De Prisco ha lavorato sin dal giorno dell’insediamento, per fare in modo che i controlli per i cittadini paganesi in attesa di tampone possano essere più veloci, vista la situazione di saturazione del presidio sarnese che fino a questo momento ha servito il territorio di Sarno, Pagani, San Marzano e San Valentino Torio – si legge in una nota-. A breve saranno attivati i numeri aziendali e l’indirizzo e-mail relativi al presidio USCA per avere una linea d’accesso diretta per i cittadini paganesi. I tamponi saranno in ogni caso effettuabili solo su prenotazione, come previsto dal protocollo”.