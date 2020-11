Bilancio e rendiconto da approvare. A breve si potrebbe ritornare in aula per una nuova convocazione del consiglio comunale



















Pagani. Rendiconto e bilancio. Si ritorna in consiglio comunale.

Bilancio e rendiconto da approvare. A breve si potrebbe ritornare in aula per una nuova convocazione del consiglio comunale. Punto della discussione in assise sarà l’approvazione del rendiconto 2019, già approvato dalla commissione prefettizia qualche mese fa. Ora tocca al nuovo consiglio comunale valutare e approvare lo strumento economico finanziario.











Nuova convocazione del consiglio comunale.

Consiglio comunale che per fine novembre, invece, potrebbe essere convocato per la discussione e per la votazione del bilancio stabilmente riequilibrato e sulla procedura di liquidazione, semplificata oppure ordinaria, come riporta “Il Mattino”. Ma il tempo di bilanci per la maggioranza De Prisco potrebbe però prolungarsi fino alla fine del 2020.













In vista del bilancio previsionale 2021.

L’obiettivo per la maggioranza del primo cittadino De Prisco, che ha mantenuto per sei proprio la delega le finanze, sarebbe quello di proporre in aula il bilancio previsionale 2021 prima del prossimo 31 dicembre. Eventualità che avrebbe un valore più simbolico e politico che strettamente economico. “La maggioranza, infatti, vorrebbe dimostrare alla città di essere in grado di avviare da subito la città del futuro”, scrive “Il Mattino”.