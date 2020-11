Pagani. Riaprono gli uffici di Agro Solidale ma restano chiusi al pubblico

Pagani. Riaprono gli uffici di Agro Solidale.

Il Piano di Zona “Agro Solidale” comunica che, a partire da oggi, su disposizione di servizio, la presenza in ufficio degli operatori ritorna a essere organizzata in modalità alternata (turnazione) in modo da ridurre al minimo i contatti in presenza e quindi l’eventuale rischio di contagio da Covid-19.

Uffici ancora interdetti al pubblico.

Per i medesimi motivi, gli sportelli dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” continueranno a essere chiusi al pubblico. Pertanto, gli utenti potranno essere ricevuti solo per motivi di urgenza previo prenotazione telefonica. Gli utenti potranno, altresì, comunicare con gli uffici anche via e-mail. I recapiti e-mail e telefonici cui ci si può rivolgere sono i seguenti: Email: info@agrosolidale.it; PEC: agrosolidale@pec.it; Telefono: 081 18658057.

Anche il servizio di protocollo documenti resterà chiuso e sarà organizzato con le medesime modalità di ricezione dell’utenza sopra elencate (solo per appuntamento). Resteranno aperti i servizi di segretariato sociale dislocati nei comuni consorziati, che riceveranno gli utenti solo su appuntamento, assicurandosi che sia sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che siano dotati di DPI (Dispositivi di protezione individuale).