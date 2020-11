Pagani. Ritiro rifiuti su prenotazione per i soggetti affetti da Covid-19.

Si riorganizza il servizio di ritiro rifiuti per soggetti affetti da Covid-19 e/o in quarantena domiciliare a Pagani. Da lunedì sarà possibile per i cittadini che ne hanno necessità prenotare il

ritiro domiciliare.

Visto l’aumento dei casi di positività al Covid-19, è emersa, infatti, l’esigenza da parte di Aspa, come comunicato da direttore, dott. Aniello Giordano, di un nuovo tipo di organizzazione rispetto alla prima fase della pandemia.

Al servizio, attivato dall’Aspa in via eccezionale attraverso una ditta incaricata, in sinergia con

l’Ente comunale, la protezione civile Papa Charlie e il comando di Polizia Locale, saranno apportate delle migliorie per rispondere più congruamente alle esigenze dei cittadini.

Il ritiro sarà effettuato previa prenotazione telefonica presso l’azienda speciale dal lunedì al sabato

dalle 7.00 alle 12.00 al seguente recapito: 081 18961703

Inoltre è stata istituita una e-mail dedicata alla quale i cittadini potranno inoltrare la richiesta di

ritiro, avendo cura di riportare il proprio recapito telefonico, al seguente indirizzo:

aspacovid19@libero.it

Si ricorda che i rifiuti prodotti dai soggetti affetti da Covid-19, non devono essere differenziati, e devono essere chiusi in due o tre sacchetti, separata da tutti gli altri rifiuti prodotti dagli altri eventuali componenti familiari.