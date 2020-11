Pompei. 145 nuovi casi di Covid, la vice sindaco Andreina Esposito invita al rispetto delle regole

145 nuovi casi di Coronavirus. Anche a Pompei, come in molti altri centri vesuviani, scatta l’allarme pandemia. La vice sindaco e assessore alla sanità, dottoressa Andreina Esposito lancia un appello alla cittadinanza locale al rispetto rigoroso per le regole. Parole dolci rivolte ai giovani: “Quando tornate a casa lasciate che i vostri nonni possano trascorrere una vita serena. Entrare in una terapia intensiva non è un gioco – ha precisato – anche i bambini possono contrarre una forma molto violenta che li possono portare ad essere intubati.











Possibili sanzioni per i trasgressori.

“Ha avvertito, minacciando sanzioni ai trasgressori delle regole di sicurezza ed igiene pubblica, che prevedono cautele di distanziamento sociale con divieti di assembramento. Ha poi annunciato come “buona notizia” l’attività di volontariato della Croce Rossa del territorio vesuviano a supporto delle famiglie con contagiati Covid, affiancata dalla possibilità di assistenza di uno psicologo, misure in verità già adottate in precedenza (nella prima fase della pandemia) dal commissario prefettizio Santi Giuffré ma che ha visto in questa nuova fase l’iniziativa dell’amministrazione comunale del sindaco Carmine Lo Sapio di dotare la Croce Rossa di una sede (ritenuta più idonea) spostando il Forum dei Giovani, che l’occupava precedentemente, presso locali del comuni (iniziativa duramente contestata dai ragazzi, che si sono sentiti discriminati, e criticata da diverse componenti sociali di Pompei).

Mario Cardone