Pompei. I commercianti chiedono la creazione di un centro commerciale all’aperto

Il presidente dell’associazione Confcommercio di Pompei, Luigi Longobardi, ha incontrato ieri a Palazzo de Fusco l’assessore alle attività produttive Michele Troianiello a cui ha presentato un elenco di richieste dei commercianti per rilanciare l’economia cittadina dopo la fase di crisi della pandemia. “La nostra intenzione sarebbe quella di creare un centro commerciale a Pompei”. Spiega Luigi Longobardi, spiegando una ad una le richieste rivolte al giovane neo assessore che, a suo dire, ha preso nota e si è impegnato a riguardo. Si tratta in primis di rivedere tutta la segnaletica (stradale e commerciale), il servizio della raccolta dei rifiuti con la creazione di un’isola commerciale e magari la revisione (in basso) delle tariffe praticate: Inoltre bisognerà riorganizzare zone del centro storico in cui praticare la pedonalizzazione (permanente o temporanea) e praticare l’istallazione e/o dehors di pedane nel suolo pubblico, richiedere a Trenitalia il ripristino di collegamenti diretti con Roma e la periodicità dei servizi di igiene pubblica (fogne derattizzazione ecc.). “ Molto importante sarà la redazione annuale di eventi pubblici da presentare a fiere e convegni in modo da programmare per tempo la stagione turistica e predisporre i budget di costi e le tariffe da proporre agli operatori internazionali.” Ha precisato Il dinamico presidente dei commercoianti pompeiani e “Speriamo che me la cavo”.

Mario Cardone