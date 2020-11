Pompei. Il comune assegna alla Croce Rossa la sede del Forum dei giovani che contestano tempi e modi

Il nuovo presidente del Forum dei Giovani di Pompei (Federico Santilli) ha chiesto di ricevere una comunicazione formale sull’iniziativa dell’amministrazione comunale di assegnare la loro sede all’associazione locale della Croce Rossa, molto impegnata nell’assistenza domiciliare agli anziani e disabili ed ai positivi al Covid 19. Iniziativa che è stata argomentata e spiegata dettagliatamente dall’assessore alle politiche sociali Vincenzo Mazzetti: “In questo periodo di pandemia il Forum dei Giovani non prevede riunioni e/o convegni mentre c’è un’allerta di massima urgenza per la Croce Rossa” . Sul versante opposto dal Forum dei Giovani hanno fatto riferito che l’amministrazione comunale nella persona del sindaco di Pompei (Carmine Lo Sapio) ha avvicinato il loro presidente chiedendo la restituzione delle chiavi della sede del Forum, senza fornire alcuna comunicazione formale preventiva. Al di là della positività o meno dell’iniziativa di cambiare l’utilizzo di quei locali del comune di Pompei i ragazzi del Forum lamentano mancanza di rispetto e considerazione dal momento che sono stati loro a rendere fruibili (col loro lavoro) alcune stanze del casale Piscitelli (disabitato e in stato di degrado). Pare che il sindaco di Pompei sia determinato in ogni caso ad emettere un’ordinanza con cui sospendere l’attività del Forum (già ferma per il Covid) e concederne la sede (nei locali di Casale Piscitelli) alla Croce Rossa di Pompei. Nel pomeriggio di oggi nei pressi del Casale di via Aldo Moro si è recata una rappresentanza di consiglieri comunali dell’opposizione che ha solidarizzato con i ragazzi del Foum mentre alla fine servirebbe poco per dirimere una questione che non presenta ostacoli concreti perché i ragazzi del Forum sono consapevoli della maggiore necessità di utilizzare la loro sede per l’emergenza Covid ma chiedono di aver un preavviso per il tempo necessario di ritirare documentazioni ed effetti privati dai locali del Casale che dovranno essere occupati dalla Croce Rossa.