Pompei. Congresso del PD per verificare la regolare costituzione del gruppo consiliare

Sarà celebrato presto un congresso cittadino a Pompei per chiarire la regolarità del gruppo dirigente e della stessa costituzione di una commissione consiliare del simbolo del P.D. col ramoscello d’ulivo. La notizia del congresso di è appresa nel corso di una recente conferenza stampa con i Giovani Democratici che hanno fatto capire che nel prossimo congresso hanno intenzione di partecipare nella speranza di fare ingresso negli organismi di partito e, successivamente, magari anche nel governo amministrativo della città Pompei. “Abbiamo dovuto subire una logica di legittimazione che non ci appartiene”. E’ il ragionamento del nucleo originario di ragazzi dei giovani democratici che al di là dell’appartenenza partitica rappresentano l’aspirazione della giovane generazione pompeiana ad avere più peso nelle scelte decisive per il futuro di Pompei. Nelle manifestazioni che si stanno susseguendo per iniziativa di questi ragazzi sta aumentando sempre più la partecipazione anche se resta una diffidenza di fondo nei confronti della politica perché le delusioni subite sono molte e il veto dirigente che si è avvicendato negli ultimi vent’anni al governo di Pompei non brillato per un comportamento esemplare sul piano della legalità e dell’efficienza gestionale.

Mario Cardone