Pompei. Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming delle Sedute del Consiglio Comunale per anni uno.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 non è possibile

svolgere la seduta del Consiglio Comunale con la presenza del pubblico;

i cittadini del Comune di Pompei hanno diritto di partecipare attivamente alla

vita politica del Città attraverso l’ascolto del dibattito degli amministratori;

nel rispetto delle norme Covid-19, per la prima seduta del Consiglio Comunale si

è provveduto alla trasmissione in streaming sulla pagina ufficiale del Comune di

Pompei, permettendo ai cittadini di seguire il dibattito;

questo Ente non ha personale né mezzi idonei a trasmettere le sedute consiliari

in streaming ed è , pertanto necessario ricorrere a soggetto esterno abilitato;

per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina particolare

contenuta nell’art. 1, co. 512 della L. 208/2015, che stabilisce “Al fine di

garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti

di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi

comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili

presso gli stessi soggetti.

Ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 l’art. 1 comma 1 (Procedure per

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), al comma 2

lettera a), della citata Legge, dispone la possibilità di “affidamento diretto per

lavori di importo inferiore a euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a

75.000 euro”.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 36, comma 6, prevede che:

“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del

contraente, interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e

delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.

Il D.L. 52/2012 e la Legge 24/12/2012 n. 228 recano disposizioni in merito agli

acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni

CONSIP ed al mercato elettronico.

E’ stato verificato che sul sito www.acquistinretepa.it non sono attive

convenzioni Consip, per l’acquisizione del servizio in oggetto, mentre lo stesso

risulta presente nel mercato elettronico PA, messo a disposizione da Consip,

dove sono abilitati operatori economici in grado di fornire servizi comparabili con

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

L’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito

da CONSIP SPA, consente di acquistare i beni e i servizi necessari alle pubbliche

amministrazioni, in materia rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio

di concorrenzialità, ex art. 30 del suddetto Codice.

Per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede

la consultazione di un catalogo informatico di prodotti e servizi offerti da una

pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio

rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di

acquisto (OdA), di richiesta di offerta (RdO) o della più recente formula della c.d.

“Trattativa diretta”.

Questa si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto

alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non

dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche

caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del

criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le

fasi di aggiudicazione;

La “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due

fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgsn.50/2016, Procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi

dell’art. 63 – D.Lgs.n.50/2016.

La modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del

servizio.

L’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure

semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio

di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle

microimprese, piccole e medie imprese.

Si ritiene di conseguenza, di ricorrere all’affidamento del servizio in

argomento mediante procedura affidamento diretto, nell’ambito del Mercato

Elettronico della P.A. (MEPA), anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici.

Consultato lo stesso portale, nella sezione riservata al MEPA (Mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione), nell’ambito del servizio di nostro interesse, è

stata selezionata la ditta Vulcano Films Srls con sede in Pompei (NA) in via

Nolana n.3, P.Iva 09453921216 propone servizi di ripresa e diffusione in diretta

streaming delle Sedute del Consiglio Comunale al costo stimato di euro 240,00

per ogni seduta oltre iva;

Riscontrata:

la disponibilità della ditta e la pronta reperibilità, dovuta anche alla vicinanza

alla sede del Comune di Pompei;

la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, nel rispetto

della normativa anti-covid-19;

Di impegnare, pertanto, la somma stimata pari euro 4.800,00 annuali oltre Iva

22% a partire dalla data di stipula fino a conclusione del contratto per anni uno,

calcolata stimando che il Comune di Pompei effettui n. 20 sedute annuali;

Evidenziato, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la

Camera di Commercio nel settore di attività concernente l’attività svolta;

Riscontrato che la cifra da impegnare rientra nel limite previsto dal D.Lgs.

50/2016 art.36, che disciplina l’affidamento diretto di forniture e servizi

mediante affidamento a terzi, per cifre inferiori ai 40.000 euro così come

modificato dal D.Lgs.56 del 19/4/2017 art.25;

Che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva presso la competente

sede dell’INPS;

Visto il capitolato , allegato al presente atto, che forma parte integrante e

sostanziale, necessaria ad disciplinare la presente procedura di affidamento;

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede, che si condivide in

pieno e si intende integralmente riportata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Vista la Legge 11 settembre 2020,n.120;

Le linee guida ANAC n. 4

D E T E R M I N A



di avviare, attraverso il MEPA, la procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, di affidamento del servizio di ripresa e

diffusione in diretta streaming delle Sedute del Consiglio Comunale alla

ditta Vulcano Films Srls con sede in Pompei (NA) in via Nolana n.3, P.Iva

09453921216 ;



di impegnare a tale scopo la spesa complessiva stimata annuale pari ad

€ 4.800,00 oltre IVA 22%, necessaria per l’affidamento del servizio de

quo, al capitolo 16/1 del bilancio di esercizio, così suddivisa:

o Annualità 2020 euro 800,00 oltre Iva 22%;

o Annualità 2021 euro 4.000,00 oltre Iva 22%.



di approvare il seguente elaborato, allegato al presente atto, che ne

forma parte integrante e sostanziale:

1. Capitolato per l’affidamento del servizio di ripresa e

diffusione in diretta streaming delle Sedute del Consiglio

Comunale;

di imputare la spesa, in riferimento al principio contabile della

competenza finanziaria, di cui al d.lgs. 118/2011, agli esercizi finanziari

2020-2021, in quanto la scadenza dell’obbligazione è prevista per gli

anni in cui si svolge la prestazione

di effettuare la liquidazione delle fatture che saranno prodotto a fronte

delle prestazioni rese, con successivi atti.

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell’azione amministrativa della

presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento dei

Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Si dà atto del rispetto e della conformità del presente atto a quanto indicato dalla

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con propria

deliberazione n. 4/2017PRSP, recepita con deliberazione del Commissario

Straordinario n.15 in data 19/01/2017.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del

d.lgs. n.33/2013.

Il Dirigente

Dott. Eugenio Piscino