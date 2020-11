Pompei. Il Forum dei giovani ha consegnato il duplicato delle chiavi della sede

“Abbiamo consegnato le chiavi al Comune di Pompei e fatto scrivere a verbale che è una semplice consegna della copia delle chiavi e non la cessione dei locali”. Ha fatto sapere il presidente in carico del Forum dei giovani Federico Santilli a seguito dell’incontro che ha avuto con il dirigente dei servizi sociali Raimondo Sorrentino. Alla fine sono state rispettate le regole da entrambi le parti. L’amministrazione comunale ha chiesto formalmente al Forum dei giovani di Pompei di consegnare una copia delle chiavi d’ingresso alla sede di Casale Piscitelli (che era stata persa) e correttamente le stesse sono state consegnate nel luogo e all’ora convenuta allo scopo di consentire il sopralluogo di tecnici del Comune di Pompei per verificare la possibilità di utilizzarla temporaneamente per l’assistenza alle famiglie colpite dall’emergenza Covid. A questo punto necessitano tre precisazioni: la prima è che in situazioni d’emergenza, come quella che attraversiamo, bisogna sacrificare gli antagonismi ed ispirare qualsiasi iniziativa allo spirito di coesione solidale che deve caratterizzare qualsiasi comunità civile nei momenti di emergenza. La seconda è che la maggioranza politica che si è formata alle urna dopo il 21 settembre oggettivamente ha avuto più di un dissidio con i ragazzi del forum e (nel corso delle elezioni con la stessa componente giovanile del partito che ne avrebbe dovuto caratterizzarne l’indirizzo). La terza è che il comune ha più di un immobile disponibile (alcuni dei quali nello stesso Casale Piscitelli dove si trova la sede de Forum). Si tratta di beni comunali che potrebbero aver bisogno di lavori di ristrutturazione eseguibili in economia una manciata di giorni. Magari l’occasione potrebbe essere utile per rivedere le varie convenzioni di comodato gratuito (di amministrazioni precedenti) nell’assegnazione di case e spazi comunali perché è sotto gli occhi di tutti i pompeiani che alcuni beni del Comune non vengono gestiti con la cura e il rispetto necessario al contrario si registrano anomalie e veri e propri abusivismi mentre è stato fino ad ora esemplare il comportamento dei ragazzi del Forum, che si sono impegnati personalmente in lavori per migliorare il decoro della loro sede in via Aldo Moro, nella periferia sud di Pompei.

Mario Cardone