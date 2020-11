Pompei. I Giovani Democratici di Pompei presentano un sondaggio sulla gioventù locale

La giovane generazione pompeiana intende occupare un posto nel governo del partito e nell’amministrazione della città. E’ quanto è venuto fuori da un incontro dei G.D. pompeiani con la stampa locale. il 41% dei giovani di Pompei non è interessato a partecipare direttamente alla politica ma avrebbe piacere di esserne informato contro poco più di un 20% della medesima componente che al contrario ritiene utile contribuire (senza riserve) al futuro di Pompei mentre la stessa percentuale è formata da ragazzi che intende lo stesso impegnarsi, ma prima vuole saperne di più. IL sondaggio effettuato dal G.D. tra cento giovani pompeiani fa emergere complessivamente il dato di una componente giovanile diffidente nei confronti della politica per il semplice motivo che ha sperimentato (e /o ereditato) pessime esperienze pregresse, Tutto questo è stato riferito nella conferenza stampa di oggi dei G.D. di Pompei da Alfonso Coccoli (segretario del G.D.) di Pompei e Francesco Somma, che ha commentato il sondaggio. L’occasione è servita a presentare alla stampa la componente giovanile del Partito Democratico che appare propositiva (al di là delle appartenenze politiche) per la ventata di aria fresca che assicura alla città di Pompei offrendo l’opportunità di un cambiamento generazionale di cui tutti sentono il bisogno al di là delle appartenenze. “Abbiamo subito per anni un’impostazione per il quale i giovani si devono necessariamente introdurre in un contesto precostituito”. Ha argomentato Francesco Somma alla base di un ragionamento che vede una componente giovanile propositiva che intende candidarsi al governo della città di Pompei. Riguardo all’offerta formativa di scuola partito è toccato ad Alfonso Coccoli spiegare ad i giovani che intenderanno avvicinarsi a G.D. l’opportunità di confrontarsi con esponenti a tutti i livelli del Partito democratico (dal livello locale a quello nazionale per finire a quello europeo). Il nuovo modo di ragionare nella politica a livello locale nel quadro delle decisioni strategiche globalizzate (nello specifico l’attenzione alle elezioni presidenziali negli Sati Uniti d’America) rappresenta il profilo innovativo che emerge nella componente giovanile che si fa portatrice di modelli di consenso innovativi a tutti i livelli in cui tematiche come l’ambiente, la salute, l’innovazione tecnologica ecc. dovranno essere affrontate nel quadro di uno scenario più ampio.

Mario Cardone