Pompei. Indagati dagli speleologi i cunicoli sotterranei degli Scavi

Il bello dell’Archeologia pompeiana è che al disvelamento di ogni mistero si creano i presupposti di altre indagini. E’ il caso dei cunicoli e dei canali sotterranei di Pompei di cui, è in corso la compilazione di una mappa completa. Ora sono in corso di esplorazione della rete dei cunicoli e dei canali di drenaggio delle acque che attraversa l’area del Foro, fra Porta Marina e Villa Imperiale, affacciata sulle mura urbane. Gli speleologi dell’Associazione Cocceius, che hanno indagato, per questo morivo, quasi 500 metri di percorso ipogeo. La rete dei canali gravitante attorno al Foro è caratterizzato da tre fasi principali di utilizzo: la prima di età ellenistica della fine III-II secolo a.C., la seconda fase di età tardo repubblicana del I secolo a.C., e la terza corrispondente all’età augustea e imperiale. Sono stati indagati 457 metri di percorso in collaborazione con gli speleologi dell’Associazione Cocceius che hanno affrontato difficoltà dell’impresa legate alla logistica delle strutture, materialmente irraggiungibili senza la dovuta attrezzatura e preparazione da parte degli operatori. Le iniziative attuali sono (indirettamente) merito del GPP dal momento che gli ingenti finanziamenti “esterni al Parco” hanno consentito di indirizzare maggiori risorse interne verso la ricerca scientifica. La recente esplorazione e analisi dettagliata del sistema di drenaggio ha comportato sia informazioni inedite sull’evoluzione dell’area fra il Foro Civile e Porta Marina, che identificare le criticità dello scarico dei condotti al fine di migliorarlo nel rispetto dell’opera antica. Una prima fase del progetto si è conclusa a gennaio. Ne seguirà una seconda mirata ri-funzionalizzazione di canali e cisterne per il drenaggio delle acque, di particolare importanza ai fini della tutela. E stata identificata una rete di cunicoli e canali che si dirama da una coppia di cisterne al di sotto del Foro correndo sotto via Marina e terminando vicino Villa Imperiale scaricando l’acqua piovana eccedente nel condotto di Via Marina fino all’esterno delle mura della Città Antica e fino al mare.

Mario Cardone