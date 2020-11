Pompei. Intesa maggioranza e opposizione su iniziative a favore di salute e solidarietà

Regolamento sulle antenne di tele/radio comunicazioni e variazioni per l’impegno di spesa sulle luminarie natalizie sono state all’ordine del giorno della conferenza odierna (o novembre) dei capogruppo nella quale è stata riscontrata convergenza tra maggioranza e opposizione. E’ stato rivisto l’impegno di spesa che prevedeva il concorso di idee preventivato per l’importo di 150 mila euro per le luminarie natalizie a causa dell’aggravarsi della pandemia sulla quale (in mancanza del vaccino) non si possono ancora fare previsioni ottimistiche. Per tale motivo maggioranza ed opposizione hanno concordato di stornare una parte considerevole della quota prevista per le luminarie e di destinarla ad interventi di altra natura. 100mila euro dei 150 originariamente stanziati andranno a finanziare misure di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà economiche, nonché interventi di manutenzione di scuole e strade dissestate. La restante parte sarà destinata alle luminarie natalizia per creare comunque un’atmosfera di serenità natalizia. Per quanto riguarda il regolamento degli impianti di tele/radio comunicazioni la conferenza ha unanimemente deciso di procedere alla sua redazione e al fine di accelerare i lavori, ha stabilito di convocare una nuova riunione entro il 30 novembre. Nel frattempo e per non danneggiare l’iter di altre pratiche in corso di approvazione, la Commissione Locale per il Paesaggio procederà regolarmente mentre sarà avviato un tavolo tecnico sulle pratiche edilizie e di condono.

Mario Cardone