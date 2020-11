Pompei. La minoranza ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale sul progetto Eav

E’ partita un’istanza indirizzata al presidente del consiglio comunale di Pompei, Giuseppe La Marca. Porta la firma dei consiglieri comunali di minoranza Di Casola, Robetti, Caccuri, Calabrese, Estatico e Marra. Chiede la convocazione di un consiglio comunale che abbia come oggetto il definitivo superamento dei sottopassi nel progetto urbanistico redatto dall’Ente Autonomo Volturno per l’eliminazione di passaggi a livello sul territorio di Pompei. L’amministrazione Amitrano, precedente a quella attuale è stata caratterizzata dalla protesta popolare sulla mancanza di informativa sul menzionato progetto. Ne è seguita una serrata trattativa che ne ha cambiato parzialmente il contenuto, lasciando in sospeso la costruzione del sottopasso a via Nolana riguardo alla possibilità di attraversamento a raso, collegato alla realizzazione di una “metropolitana leggera” che consiste nel trasporto su gomma sul tratto Torre Annunziata – Poggiomarino. Ora su quel versante non sono arrivate notizia positive a riguardo. Anzi è stata rilevata, con sospetto dai pompeiani, l’iniziativa recente di manutenzione della strada ferrata, sul tratto del passaggio a livello di via Nolana. “Se avevano la reale intenzione di abolire quei binari non li avrebbero fatti revisionare”. Hanno detto in molti che vogliono vederci chiaro perché sospettano l’adozione della risoluzione dei sottopassi (ancora sospesa). La soluzione migliore per superare tutti i problemi sarebbe quella che è stata adottata per Boscoreale ma negata a Pompei. Per questo motivo parte dai pompeiani un invito pressante al neo sindaco Lo Sapio: “Se vuole “cambiare tutto” cominci dal progetto Eav. “ Dicono in molti, a Pompei. Sarebbe un buon inizio per dimostrare autorevolezza e sostegno a Pompei da parte della regione Campania governata dal Partito Democratico.

Mario Cardone