Pompei. Le anfore segnano i traffici commerciali nel Mediterraneo dell’Antica Pompei

In queste giornate di chiusura dei siti archeologici vesuviani a causa della pandemia il dialogo culturale riguardante l’Antica Pompei prosegue sui social che non poteva non dedicare una pagina alle anfore che rappresentano nell’area mediterranea tracce dei traffici commerciali pompeiani, identificabili mediante i bolli, che come i ciottoli lasciati da Hansel lungo il percorso del bosco, segnano il percorso di quei traffici e sono alla base di uno studio di analisi economica sulla conoscenza della loro natura e consistenza. Le anfore, come quelle conservate ai Granai del Foro, erano destinate al trasporto di merci alimentari che partivano da Pompei (vino, olio, garum, olive, frutta, granaglie) contro marmi, spezie e preziosi. Le anfore erano di diversa forma a secondo delle epoche ma avevano sempre forma allungata perché venivano stivate in verticale nelle navi. La loro imboccatura stretta si prestava ad essere sigillata da un sughero o un operculum (disco di terracotta), in basso aveva sempre un puntale da incastro che fungeva anche da ulteriore presa. Sulle anfore (specie quelle da vino) ritrovate nei corso di campagne archeologiche di terra e di mare sono stati fatti studi e catalogazioni. Heinrich Dressel fu uno dei primi a studiare e a classificare le anfore e i bolli presenti sulle medesime. L’anfora Dressel è la più comune anfora della tarda età repubblicana romana, viene suddivisa in tre sottotipi a seconda l’epoca di costruzione. Sulle anfore è stata frequentemente incisa la località di provenienza della mercanzia (come il vino) e la famiglia esportatrice.

Mario Cardone