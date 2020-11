Pompei. Nei calchi degli Scavi la trasfigurazione della morte

“E’ impossibile vedere quelle tre sformate figure, e non sentirsi commosso” Scriveva Luigi Settembrini, commentando l’emozione che provò alla vista dei calchi esposti negli Scavi archeologici di Pompei, nella sua “Lettera ai pompeiani” del 1863 che oggi, nella ricorrenza dei defunti, è stata pubblicata dalla Direzione del Parco Archeologico di Pompei sul profilo sociale F.B.. L’anno 2020 sarà ricordato sempre per la pandemia Covid, segnando la storia umana . Altra cosa e tragicità la dell’Evento eruttivo del 79 d.c. che rivive ancora come prima (20 secoli dopo) ai piedi del Vesuvio. L’invenzione del metodo dei calchi risale al 1863 ad opera di Giuseppe Fiorelli. L’allora direttore degli Scavi conferì dignità scultorea ai corpi che furono sommersi, nella fase eruttiva finale, dalla pioggia di cenere che, solidificandosi ne presero la forma e, dopo la decomposizione delle salme lasciarono nel terreno la cavità della loro impronta dove, colandovi del gesso, si ottengono i calchi delle forme originarie come le espressioni dei volti, le pieghe dei vestiti e le espressioni di dolore nel momento della morte. Lo stesso sistema fu utilizzato per riprendere sagome di animali, di porte, armadi e radici di piante.

Mario Cardone