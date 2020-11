Pompei. Scontro politico sull’iniziativa di trasmettere in video conferenza il progetto EAV.

Per Lo Sapio, sindaco di Pompei, sul progetto urbanistico collegato all’eliminazione di 4 passaggi a livello a Pompei si è formata una grande confusione perché durante le amministrazioni precedenti non sarebbe mai stata fornita ai pompeiani una comunicazione seria e puntuale. Questo è il motivo che ha fatto prendere a lui e i suoi la decisione di spiegare in diretta alla città (sui canali ufficiali) i dettagli del progetto urbanistico redatto dall’Ente Autonomo Volturno collegato all’eliminazione di quattro passaggi a livello a Pompei. “Una scelta attuata per ovviare all’impossibilità di tenere un’assemblea pubblica aperta a causa del Covid”. Ha commentato, promettendo un dibattito pubblico appena possibile.

La cittadinanza.

Nel frattempo i pompeiani si dovranno accontentare di ascoltare le spiegazioni del ceto di comando del Comune. La replica dell’opposizione non si è fatta attendere. E’ stata diretta e basata sulla convinzione che Lo Sapio ha inventato l’escamotage della diretta per evitare la celebrazione del consiglio comunale monotematico in cui, anche se a distanza, i pompeiani (specie quelli più interessati perché rischiano eventualmente di essere obbligati ad utilizzare i sottopassi) avrebbero potuto ascoltare insieme alle spiegazioni della maggioranza anche le argomentazioni (e le critiche) dell’opposizione. Domenico Di Casola (antagonista di Lo Sapio in campagna elettorale) ha spiegato a riguardo. “Sarebbe stato opportuno un coinvolgimento di tutte le forze consiliari in tali eventi, sebbene a distanza invece saremo soggetti ad una vera e propria propaganda di regime”. Ha concluso il capo dell’opposizione a Pompei invitando il presidente del consiglio La Marca a difendere la legalità istituzionale.

Mario Cardone