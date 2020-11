Potenziata Usca a Pagani

Rafforzata l’Unità speciale di Continuità Assistenziale a Pagani: in arrivo 10 medici a supporto

dell’attuale team. Una notizia davvero importante per la nostra città: a partire dalla prossima

settimana il servizio Asl per la cura dei malati Covid in isolamento domiciliare sarà potenziato,

permettendo un controllo più capillare del contagio da Covid-19 a Pagani.

I medici del presidio paganese, allocato presso la sede dell’ex banca Mps presso il Mercato

Ortofrutticolo Pagani-Nocera, potranno offrire una maggiore copertura del servizio domiciliare, in

associazione al drive-in, partito la scorsa settimana. È stata, inoltre, efficientata la rete internet nella

sede Usca e nei prossimi giorni saranno attivati i contatti diretti del presidio paganese, a cui potersi

rivolger