Rischio idrogeologico, 500mila euro per Roccapiemonte

Il Sindaco Carmine Pagano informa che il Comune di Roccapiemonte, a seguito di specifiche richieste, ha ottenuto un contributo erariale per le spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e per l’efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

I finanziamenti ottenuti dal Comune di Roccapiemonte riguardano i seguenti progetti:

· “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PER PREVENIRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO” con contributo di euro 140.207,74;

· “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO” con contributo di euro 324.914,00;

· “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE” con contributo di euro 65.498,23;

Il totale di finanziamento ottenuto è pari a € 530.619,97

“Il lavoro politico e amministrativo dell’Ente sta producendo risultati importanti. Otteniamo un nuovo finanziamento che sarà fondamentale per realizzare progetti con i quali potremo attutire alcuni problemi, come quelli di natura ambientale e legati al rischio idrogeologico, così come si continuerà nell’opera di perfezionamento e miglioramento degli edifici scolastici e della casa comunale” ha dichiarato il Sindaco Pagano.