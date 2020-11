Salerno. La lunga sospensione della didattica in presenza rischia di allontanare in maniera definitiva migliaia di studenti dalla scuola



















Salerno. Scuola dispersione: a rischio oltre 15mila studenti.

COVID e scuola. La lunga sospensione della didattica in presenza rischia di allontanare in maniera definitiva migliaia di studenti dalla scuola. Mancata frequenza e abbandono degli studi le principali cause. Nella provincia di Salerno, sono a rischio di dispersione più di 15.570 studenti come riporta “Il Mattino”.

Dati preoccupanti.

Il dato emerge da un recente report risalente a inizio anno scolastico effettuato dal Tavolo Interistituzionale per la Provincia di Salerno che ha elaborato i censimenti di 300 scuole provinciali. Gli alunni deboli, con svantaggio sociale ed economico sono quelli maggiormente interessati del fenomeno dell’abbandono conseguenza della sospensione della didattica in presenza. Alunni considerati già a forte rischio in evasione.











La dispersione.

Alla scuola dell’infanzia sono più di 7000 i bambini che non frequentano più le aule delle scuole per decisione dei genitori. Di dispersione si può parlare solo per la scuola dell’obbligo, ovvero la Scuola Media Superiore e il primo Ciclo dell’istruzione che comprende scuola media e primaria. Questi ordini di scuola denunciavano una situazione già precaria dal settembre scorso, prima del blocco della didattica in presenza. La nuova ondata del COVID e l’ulteriore chiusura delle scuole ha messo ulteriormente in difficoltà il sistema scolastico provinciale. La frequenza a singhiozzi per molti studenti rischia di trasformarsi nell’abbandono definitivo dello studio come effetto della chiusura delle scuole.













L’indagine.

L’indagine, come riportato dal quotidiano napoletano, ha riguardato il 305.000 studenti salernitani, di questi otto e 99.000 iscritti alle superiori. Dei 105.230 studenti iscritti da Salerno e provincia, il 14,8% non frequenta con regolarità le lezioni. Nel salernitano lo 0,56% degli studenti delle medie oggetto d’indagine, circa 1500 sono a rischio abbandono. Ai licei 1900 studenti, ovvero il 3% di quelli censiti, non frequentano assiduamente la scuola. Grosse difficoltà sono manifestate dagli istituti tecnici e professionali. Ai “Tecnici” di Salerno e provincia non frequentano le lezioni e dicono addio allo studio almeno 2068 ragazzi ovvero il 12,3% degli studenti presenti nel campione d’indagine. Il picco di negativo è registrato ai professionali dove lasciano lo studio almeno 2336 ragazzi ovvero il 15% degli studenti censiti. La chiusura delle scuole per COVID sta certamente significando non garantire pari opportunità a tutti gli studenti. L’Ufficio Scolastico Regionale, si sta mobilitando fare fronte a questa emergenza, diramando di recente linee guida chiare rivolte ai dirigenti Scolastici per contrastare in maniera decisa il fenomeno.