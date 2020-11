Sarno – Messa in sicurezza, tavolo tecnico per interventi

Opere di messa in sicurezza post frana, a Sarno nasce la base operativa anche del Polo Ambientale.

La strada ora è un protocollo d’Intesa ed una cooperazione tra enti. La nuova strategia è stata discussa ieri mattina in una riunione tecnica voluta dal sindaco Giuseppe Canfora per mettere insieme le priorità, e tutti i differenti interventi su briglie, valloni, canali e vasche di contenimento delle acque reflue.

Tutta l’opera idraulica realizzata dopo la frana del 5 maggio 1998, parte da manutenere ed in parte da riqualificare. Al tavolo tecnico insieme il Comune di Sarno, il Consorzio di Bonifica e il Polo Ambientale della Regione Campania, nato in seguito alla fusione della SMA e della CAS. Già predisposto il Protocollo d’Intesa per realizzare in sinergia, sotto la supervisione della Regione Campania, un piano di interventi di manutenzione ordinaria. “E’ un piano importante quello che stiamo mettendo insieme- ha spiegato Canfora – Il prossimo incontro sarà tra circa quindici giorni per la sottoscrizione del Protocollo. Abbiamo condiviso con Consorzio e Polo ambientale, la necessità di creare nella nostra città una base operativa, per cui si andrà a formalizzare una collaborazione che si tradurrà in monitoraggio ed azione”. L’iniziativa prevede anche la cessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile già occupato dalla Sma, in cambio di servizi sul territorio.

Presenti alla riunione il Sindaco Giuseppe Canfora, il Vice Sindaco Roberto Robustelli, gli Assessori Eutilia Viscardi, Anna Maria Della Porta e Francesco Squillante, i Consiglieri Comunali Ida Mareschi e Raffaele Esposito, il Consorzio di Bonifica e il Polo Ambientale della Regione Campania, nato in seguito alla fusione della SMA e della CAS.