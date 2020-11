Sarno – Nas all’ospedale: percorsi protetti inesistenti

Un controllo necessario, quello dei Nas, come avvenuto in altri nosocomi dell’agro sarnese nocerino, dopo l’allarme lanciato dai pazienti e dagli operatori sanitari

Nas al pronto soccorso di Sarno, assenza di percorsi protetti, caos tra pazienti positivi, sospetti casi Covid, ambulanze. Chiude il presidio di emergenza ed ora garantisce solo assistenza ai codici rossi. E’ quanto emerso nella giornata di ieri, dopo che sabato scorso, a quanto pare, il Nucleo Anti Sofisticazioni è arrivato al Martiri del Villa Malta in via Sarno Striano.

Dunque, il 118, con urgenze “differibili” viene smistato verso altri presidi ospedalieri che di fatto continuano ad affollarsi, in primis quello di Nocera Inferiore.

Un controllo necessario, quello dei Nas, come avvenuto in altri nosocomi dell’agro sarnese nocerino, dopo l’allarme lanciato dai pazienti e dagli operatori sanitari sulla situazione al limite che si vive tra pronto soccorso e reparti, con contagi che passano di corridoio in corridoio, e percorsi puliti e protetti non garantiti.

Una tenda inutilizzata ed impraticabile, insieme ai containers donati dagli imprenditori sarnesi già lo scorso marzo e che, da quanto raccontato dagli operatori del pronto soccorso, non sarebbero stati mai attrezzati ed organizzati.