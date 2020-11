Sarno, Scuole: Canfora pronto alla conferma della chiusura

Sarno – Scuole: Canfora pronto a confermare la chiusura.

Potrebbe scattare nelle prossime ore l’ordinanza a firma del sindaco Giuseppe Canfora per confermare ancora la chiusura delle scuole.

La decisione di Canfora.

La decisione si basa su due parametri importanti: il numero di contagi, la densità abitativa. Da non sottovalutare anche il dato della popolazione scolastica. Da ieri, a quanto pare, il primo cittadino è in contatto con i sindaci degli altri comuni, l’obiettivo nell’Agro è procedere attraverso una decisione collettiva.

Slitta tutto al 29 novembre.

Dunque, l’apertura segnata al prossimo 24 novembre, quasi certamente slitterà. Non si conosce ancora la data. In provincia di Salerno alcuni sindaci hanno optato già per il 29 novembre, altri per il 9 dicembre. Sicuramente la condizione che attiene alle scuole rispetto ai contagi da Covid19 è una delle più sentite non solo tra le istituzioni, ma anche tra i cittadini.

Le preoccupazioni dei genitori in queste settimane sono cresciute e, proprio a Sarno, i primi focolai si sono sviluppati nelle scuole elementari. Nelle prossime ore, dunque, potrebbe arrivare la decisione con la data definitiva.