Indagine di mercato per la ricerca di un'azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti per il solo stoccaggio del raccolto con la differenziata sul territorio cittadino



















Sarno. Stoccaggio della differenziata: il comune cerca azienda.

Indagine di mercato per la ricerca di un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti per il solo stoccaggio del raccolto con la differenziata sul territorio cittadino. L’indagine di mercato del valore di 200.000 € serve a verificare la disponibilità di aziende operanti nel settore ambientale.

Indagine di mercato.

Non è previsto alcun bando, ma solo un’indagine senza obbligo da parte dell’amministrazione comunale, utile ad accertare la disponibilità delle ditte con le caratteristiche previste dall’avviso ed essere disponibile a effettuare il servizio sul territorio cittadino. Le imprese interessate alla manifestazione, possono inviare tutta la documentazione occorrente agli uffici incaricati dell’ente.











I requisiti richiesti.

I principali requisiti sono: non avere una lontananza logistica maggiore di 100 km dal Comune, essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie al compostaggio del materiale che si assumerà in carico, produrre, infine, una dichiarazione di capienza di stoccaggio per circa 400.000 kg di rifiuti che mensilmente dovranno essere convertiti. La notizia è riportata da quotidiano “La Città”.