Sarno. Tabelloni fuorilegge: il comune chiede la rimozione.

Tabelloni pubblicitari fuorilegge. Sono circa 30 gli impianti pubblicitari ritenuti installati abusivamente sul territorio. Il comune ha ordinato di rimuovere immediatamente dai suoli pubblici e privati i tabelloni. La disposizione è stata confermata da un’ordinanza dirigenziale.

La battaglia legale.

I tabelloni sono di proprietà di un’agenzia locale che da tempo sta conducendo una battaglia legale contro il comune. Impianti considerati abusi ben dislocati lungo le arterie cittadine. Tabelloni già oggetto di una ordinanza polizia locale del 24 gennaio 2019 che li ripeteva abusivi. Al provvedimento sono quindi seguiti una serie di contenziosi davanti al TAR di Salerno dal consiglio di Stato. Le istanze di ricorso e di appello della ditta pubblicitaria sono sempre state rigettate dalla magistratura amministrativa.











La collocazione e il regolamento.

Alcuni dei tabelloni si trovano anche su proprietà private, ecco perché i dirigenti comunali hanno emanato diverse ordinanze nei riguardi di cittadini proprietari del suolo sul quale persistono i cartelloni. Dal Comune di Sarno fanno sapere che i tabelloni in questione, su cui tutti manufatti sono stati installati in assenza di un’autorizzazione preventiva, non sono suscettibili di sanatoria, ne sul suolo pubblico che su quello privato. A dicembre 2018, fu approvato il regolamento d’imposta di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. Il nuovo regolamento comunale stabiliva anche le postazioni in cui collocare, i tabelloni privati e gli impianti da abbattere. Ora l’esecuzione. La fonte è “La Città” di Salerno.