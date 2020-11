Scafati. Abuso d’ufficio, a giudizio l’avv. Romano

La stessa auto nella stessa buca, e quattro diverse richieste di risarcimento stradali. C’è anche una Ferrari finita in panne, per presunta responsabilità del Comune, tra le quattro transazioni per le quali la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha rinviato a giudizio l’ex responsabile legale di Palazzo Mayer, l’avvocato Francesco Romano. L’udienza si terrà il 10 febbraio 2021 davanti al Gip Giovanni Pipola, pubblico ministero Davide Palmieri. Romano è stato responsabile dell’ufficio Avvocatura nel biennio 2014-2015, su nomina dell’allora sindaco Pasquale Aliberti. Rilevò un ufficio già zeppo di contenziosi, avviando una stagione di transazioni bonarie tra le parti, evitando di ricorrere davanti alla Magistratura e, almeno sulla carta, portando benefici economici alle casse dell’Ente da lui difeso. Tra queste transazioni, quattro sono finite al vaglio della Procura, relative a 8 richieste di risarcimento chiuse con accordo tra le parti. Un totale di 15.169 euro. Il noto professionista dovrà rispondere dell’accusa di abuso d’ufficio, dal conflitto di interessi alla presunta parzialità nelle transazioni. Sotto la lente di ingrandimento la negoziazione del 29 dicembre 2015 con l’avvocato Bifulco Antonietta Avente ad oggeto una somma di 800 europer danni ad una Fiat Idea cagionati da una buca coperta di acqua in via Nuova San Marzano. Essendo la strada di competenza provinciale non spettava al Comune chiudere la transazione. Una transazione con l’avvocato Rosita Saporito e tre con l’avvocato Carmine Esposito, secondo l’accusa sono relative a danni causati da caduta nella medesima buca ricolma d’acqua non segnalata, e in relazione alle quali veniva allegata sempre la medesima foto ritraente non solo la stessa buca, ma anche la stessa auto. Queste transazioni si sono chiuse dal 13 al 27 ottobre 2015. Il 22 dicembre dello stesso anno l’avvocato Romano chiudeva la negoziazione per lesioni di una donna a suo tempo assistita dallo stesso legale, il quale non potendo agire nei confronti dell’ente da lui rappresentato, cedeva il credito all’avvocato Massimo Garau, secondo il pm associato al suo stesso studio. L’ultima transazione risale 29 dicembre 2015, sottoscritta e protocollata appena 5 minuti dopo la messa in mora. Si tratta di una somma di 5mila euro negoziata con l’avvocato Raffaele Acanfora, avente ad oggetto come sempre una buca colma d’acqua non segnalata e non visibile, la quale comportava danni ad una Ferrari di proprietà di un uomo, tale V.A. Contro l’ex responsabile dell’Avvocatura il Comune di Scafati. L’indagine nasce a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del 27 gennaio 2017, quando ogni ufficio e ogni atto finì al vaglio della commissione d’accesso. L’enorme mole di citazioni prodotte contro il comune di Scafati rappresenta oggi una importante voce da diversi milioni di euro, iscritta nel piano di riequilibrio decennale approvato dalla Corte dei Conti.

Adriano Falanga