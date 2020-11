Scafati finale per la Givova nella SUPERCOPPA CENTENARIO 2020

La Givova Scafati è in finale di SuperCoppa Centenario 2020. Con il risultato di 73-65, la

compagine dell’Agro ha superato in semifinale la Top Secret Ferrara e si è aggiudicata il pass

per l’ultimo e decisivo atto della kermesse di scena da due giorni al PalaBenedetto di Cento

(Fe), nel quale domani (ore 18:15) affronterà l’Unieuro Forlì.

Quanta fatica per gli uomini di coach Finelli, che hanno dovuto sudare le proverbiali

sette camicie per avere la meglio sulla formazione allenata da coach Leka, orfana di Hasbrouk e

Pacher, che non è riuscita a bissare il risultato del giorno precedente contro la Tramec Cento,

ma si è comunque resa pericolosa, vendendo cara la pelle e restando in partita quasi fino alla

sirena conclusiva. Nel finale si è imposta la formazione che ha potuto contare su una rosa più

ampia e che ha avuto maggiore lucidità e concretezza nei momenti topici e decisivi del match.

Le parole di Coach Alessandro Finelli: «Dobbiamo innanzitutto complimentarci con Ferrara, che senza i

due americani ha patito anche l’infortunio di un giocatore importante come Vencato ed ha

comunque disputato una partita di grande energia fisica. Un grosso contributo è stato dato dai

lunghi Fantoni e Baldassare, ma soprattutto dai giovani Zampini, Ebeling e Filoni, che hanno

giocato con faccia tosta, personalità ed atletismo, permettendo a Ferrara di restare sempre

attaccata alla partita. Noi invece siamo sicuramente soddisfatti di aver raggiunto la finale che

disputeremo contro Forlì, avversaria del nostro girone e tra le favorite del torneo. Registriamo la

nostra buona tenuta difensiva: abbiamo infatti svolto un buon lavoro sui 40’. Le nostre maggiori

problematiche le abbiamo avute in attacco, dove non abbiamo giocato con continuità,

soprattutto nelle percentuali, in virtù degli errori sia da tre che da due, forse anche frutto di un po’

di frenesia e di desiderio di chiudere in fretta la partita, soprattutto nei primi due quarti.

Dobbiamo ricercare una maggiore concretezza, che ci porti ad una maggiore serenità e quindi a

migliorare le nostre percentuali. Registriamo il graduale inserimento di Culpepper, che oggi ha

disputato una partita volitiva, sta lavorando per entrare a pieno regime nella squadra dopo il

lungo stop e sono contento del suo atteggiamento, contributo e pericolosità, sicuro che nel breve

periodo migliorerà anche le sue percentuali realizzative».

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI – TOP SECRET FERRARA 73-65

GIVOVA SCAFATI: Culpepper 12, Musso 14, Marino 4, Festinese n. e., Thomas 20, Sabatino,

Rossato 4, Sergio 7, Benvenuti 9, Cucci 3. Allenatore: Finelli Alessandro. Assistente Allenatore:

Di Martino Umberto.

TOP SECRET FERRARA: Galliera Ricci n. e., Pacher n. e., Vencato 2, Petrolati n. e., Fantoni 10,

Baldassarre 16, Ugolini, Zampini 12, Panni 8, Fabbri, Ebeling 11, Filoni 6. Allenatore: Leka Spiro.

Assistente Allenatore: Carretto Marco.