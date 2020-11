Scafati. Cascone polemica con il Sindaco

Dopo aver rassegnato le sue dimissioni dalla presidenza della commissione Bilancio e dalle altre in cui era componente, Nicola Cascone non risparmia una stoccata all’indirizzo del sindaco Cristoforo Salvati. “Mi aspettavo un deciso piglio sulla cosa, invece probabilmente ascolta chi lo porta sempre sulla cattiva strada”. Cascone si era dimesso perché palesemente sofferente alle polemiche social sul suo operato. Si aspettava una querela istituzionale, ma oltre agli attestati di stima pubblici arrivati dagli assessori Alessandro Arpaia e Arcangelo Sicignano, nessuno lo ha supportato nell’intento. “Il sottile tentativo di ridicolizzare il sottoscritto e sminuire i fatti accaduti, e denunciati, in questi giorni, sarà una cattiva abitudine di chi è a capo del governo di questa città e dei suoi fidati – spiega Cascone – L’aver denunciato un tentativo di minaccia voleva solo mettere in evidenza l’attività che svolgono alcuni personaggi “di dubbia moralità” per i loro interessi alimentando l’odio sociale nei confronti degli attuali amministratori – poi la stoccata diretta al primo cittadino – In attesa di capire ancora chi è il Vice Sindaco di questa città, chi sono i consiglieri di maggioranza e chi è all’opposizione di questa amministrazione Salvati, invito chi di dovere ad espellermi dalla sua lista; probabilmente mi darà più tempo e modo per fare gli interessi della città. Capisco anche le sue difficoltà, ma come lui stesso ha detto: in politica bisogna mettere in conto anche le critiche”. Cascone si dice pronto a lasciare la maggioranza “Se il sindaco ritiene funzionale il mio ruolo e ristabilirà un equilibrio vero nella sua maggioranza io posso anche collaborare. Ma siamo lontani”. Intanto il Presidente della Commissione Garanzia Michele Russo, che per primo aveva sollevato perplessità sulla mancanza di un idoneo regolamento che disciplinava allo stesso modo le commissioni in tempi di smart working, chiede al Presidente del consiglio Comunale Mario Santocchio di fare chiarezza sulle modalità di svolgimento delle commissioni in forma telematica. “Chiedo che non vengano considerate valide e non vengano corrisposti i gettoni se non vi è stata la pubblicità prevista dalle norme”.

Adriano Falanga