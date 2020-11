Scafati. Dormiva nei garage del Plaza

Aveva pensato di approfittare dell’inagibilità dei 500 posti auto disponibili ma chiusi, per mettere su casa abusivamente. E’ stata sgomberata ieri pomeriggio “l’abitazione” di fortuna che un extracomunitario aveva allestito nei garage interrati sotto piazza Madre Teresa di Calcutta, al centro Plaza. Coperte, un tavolo, un letto di fortuna, provviste alimentari, una piccola cucina a gas e capi di abbigliamento, a dimostrazione che quello spazio era occupato già da tempo. Quando sono arrivati i Vigili Urbani agli ordini del tenente Pasqualino Barletta l’uomo era assente. I caschi bianchi ritorneranno lunedi per lo sgombero. La scoperta è stata fortuita, conseguenza della bonifica che gli operatori Acse stavano effettuando all’ingresso del garage. Qui da mesi si erano accumulati alcuni quintali di rifiuti, frutto della movida indisciplinata che si è consumata in piazza Calcutta. Quando gli operatori della partecipata che si occupa della raccolta rifiuti, assieme alla Polizia municipale, hanno notato quel lucchetto, si sono insospettiti. Forzato il dispositivo e rimossa la catena, si sono ritrovati in quel vano adattato ad abitazione. Dagli oggetti personali ritrovati si presume fosse opera di un extracomunitario, al momento assente o forse dileguatosi quando si è accorto della presenza degli agenti. Torneranno lunedi per liberare la proprietà pubblica, comunque non disponibile perché inagibile, fin dalla costruzione, che fu contestuale al centro Plaza.

Adriano Falanga