Basket. Scafati è in semifinale per la SuperCoppa Centenario 2020.

La Givova Scafati è in semifinale della SuperCoppa Centenario 2020. E’ questo il verdetto del campo, dopo la vittoria ottenuta nei quarti di finale ai danni della NPC Rieti, superata 65-69 sul neutro del PalaBenedetto di Cento (Fe). Una gara avvincente, determinata e senza storia per oltre tre quarti, che la società di patron Longobardi ha condotto senza difficoltà dall’inizio alla fine, tranne un brevissimo tratto a cavallo tra terzo e quarto periodo, nel quale ha incontrato qualche difficoltà ad attaccare la difesa a zona avversaria.

LA PARTITA.

Un bel botta e risposta tra Pepper da una parte e Thomas dall’altro infiammano subito il match (6-6 al 4’), che si caratterizza anche per i due falli personali di Taylor, richiamato subito in panchina da coach Rossi. Salgono quindi in cattedra Benevenuti e Marino, che spingono avanti la Givova 6-13 al 6’. L’ingresso in campo dell’accoppiata Culpepper – Rossato fornisce vivacità all’azione offensiva dei gialloblù, che trovano così la doppia cifra di vantaggio (10-20 al 9’), con la quale riescono a chiudere avanti la prima frazione di gioco (12-22). Dopo i primi minuti piuttosto equilibrati, la NPC prova ad alzare il ritmo e a ricucire lo strappo, affidandosi a Fumagalli ed all’ex Tommasini (17-24 al 13’). Ma Scafati non molla, aumenta la pressione difensiva e ritrova la doppia cifra di vantaggio (21-31 al 15’). Gli amarantoceleste si confermano un ottimo collettivo (bene Sanguinetti e De Laurentiis) e tengono testa con agonismo e gran ritmo, accorciando le distanze (26-32 al 17’). L’intervallo lungo arriva però con la compagine dell’Agro ancora in doppia cifra di vantaggio (28-38). Il canovaccio della sfida non cambia, anche dopo l’inversione delle due metà campo: sono sempre i campani a fare la parte del leone e a tenere costantemente il naso avanti (bene Musso), mentre i laziali provano in tutti i modi di restare agganciati all’avversario (32-41 al 24’). Al massimo vantaggio scafatese sul 32-47 al 25’ fa però da contraltare, in meno di un amen, l’energica risposta reatina (break di 11-0), che vale il 43-47 al 27’. Il punteggio finale del terzo quarto, pur premiando ancora i gialloblù, di fatto rimette pienamente in partita gli amarantoceleste (47-54). La furia agonistica della NPC prosegue fino a trovare addirittura il vantaggio con un canestro da sotto di De Laurentiis (57-55 al 33’). Immediata è la risposta della Givova, che con Rossato e Thomas chiude un minibreak di 0-6, che la riporta avanti 57-61 al 35’. E’ un buon momento per la truppa di coach Finelli, che si ricompatta e trova la lucidità per mantenere un discreto vantaggio (61-67 al 37’). Tanto basta, perché nei successivi ed ultimi minuti il margine viene mantenuto, così da potersi aggiudicare la vittoria per 65-69.

I TABELLINI NPC RIETI – GIVOVA SCAFATI 65-69.

NPC RIETI: Tommasini 3, Stefanelli 4, Fumagalli 12, Sanguinetti 10, De Laurentiis 10, Ponziani, Sperduto, Fruscoloni n. e., Nonkovic n. e., Taylor 13, Pepper 13. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Tubiana Francesco. GIVOVA SCAFATI: Culpepper 8, Musso 13, Marino 4, Festinese n. e., Thomas 19, Sabatino, Rossato 13, Sergio 4, Benvenuti 6, Cucci 2. Allenatore: Finelli Alessandro. Assistente Allenatore: Di Martino Umberto. ARBITRI: Radaelli Roberto di Rho (Mi), Pazzaglia Jacopo di Pesaro (Pu), Caruso Daniele di Milano. NOTE: Parziali:12-22; 16-16; 19-16; 18-15;. Falli: Rieti 20; Scafati 19. Usciti per cinque falli: nessuno. Tiri dal campo: Rieti 27/63 (43%); Scafati 23/56 (41%). Tiri da due: Rieti 22/39 (56%); Scafati 16/32 (50%). Tiri da tre: Rieti 5/24 (21%); Scafati 7/24 (29%). Tiri liberi: Rieti 6/14 (43%); Scafati 16/21 (76%). Rimbalzi: Rieti 36 (10 off.; 26 dif.); Scafati 37 (7 off.; 30 dif.). Assist: Rieti 12; Scafati 13. Palle perse: Rieti 18; Scafati 15. Palle recuperate: Rieti 6; Scafati 8. Stoppate: Rieti 1; Scafati 3