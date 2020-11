Scafati. Test tamponi. Operatori dell’USCA lasciati sotto la pioggia.

Test tamponi. Operatori dell’USCA lasciati sotto la pioggia. Lo denuncia il consigliere comunale di “Insieme per Scafati Michele Russo postando sul social anche la foto degli operatori dell’ASL costretti a operare senza un minimo riapro nel perimetro antistante l’ingresso del Polverificio Borbonico in Via Vitiello, dove con periodicità si effettuano i prelievi test tamponi in modalità drive – in.

La denuncia di Russo.

“Piove sull’USCA. Le previsioni del tempo da due giorni davano pioggia. Mi segnalano – scrive Michele Russo – che al Polverificio si stia bloccando la esecuzione dei tamponi. Gli operatori erano stati organizzati come se fosse stata una splendida giornata. Ci voleva molto ad attrezzarsi al coperto”?