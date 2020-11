Per quelli tra i quali non presentano particolari criticità si avvia il percorso terapeutico presso il proprio domicilio

Scafati. Turn over tra i pazienti positivi paucisintomatici per i posti al Covid Hospital.

E’ un continuo turn over al Covid Hospital Scarlato di Scafati. Per far fronte all’incessante richiesta di posti letto, il commissario per l’emergenza Covid professor Mario Polverino ha disposto, già da qualche giorno, il turn over tra i pazienti. O meglio, quotidianamente vengono dimessi coloro ancora positivi al tampone, ma in netto miglioramento rispetto alle condizioni di arrivo. Saranno seguiti a domicilio, dove continueranno la terapia prescritta dai sanitari. Questo ha permesso di dimettere anche pazienti che aspettavano la negativizzazione del tampone da oltre un mese.

Una modalità dinamica.

Una modalità dinamica, che al momento permette, seppur non senza comprensibili difficoltà, di far fronte all’incremento di ricoveri. Una soluzione che ha ridisegnato i tratti del paziente tipo ospedalizzato. Pochi i giovani, e quasi tutti bisognosi di supporto respiratorio. Anche i diciannove posti del Malattie Infettive oramai ospitano soggetti destinati alla subintensiva, a sua volta satura nei suoi 16 posti. Pieno anche il reparto a “bassa osservazione”, quello in cui vengono ricoverati gli asintomatici o coloro provenienti dal pronto soccorso. Anche qui è ovviamente un turn over. La rianimazione potrebbe disporre di ulteriori posti letto rispetto agli attuali tre, ma nonostante la struttura lo permetta, a mancare è il personale. Sono 15 gli operatori che hanno contratto il virus nelle ultime settimane, qualcuno lo avrà portato dall’esterno, ma qualcun altro probabilmente lo avrà contratto in ospedale, forse a causa del forte stress che vige nei reparti, con i ripetuti trasferimenti dei pazienti positivi. Lo Scarlato dispone al terzo piano di un reparto “pulito” con ulteriori 16 posti letto disponibili, purtroppo inattivo, per carenza di personale.

Adriano Falanga