Scafati. Ultimo turno del girone di supercoppa: è derby contro Napoli

Dopo due rinvii per esigenze legate a problemi di natura sanitaria, giovedì sera, ore

18:30, al PalaMangano, si disputerà il recupero del secondo turno del girone arancione della

SuperCoppa Centenario 2020, tra la Givova Scafati e la Ge. Vi. Napoli.

Orfana di Culpepper e Sabatino (ancora alle prese con il lavoro differenziato per

recuperare dai rispettivi infortuni muscolari), la compagine dell’Agro è desiderosa di verificare i

progressi fatti nelle ultime settimane e già manifestatesi nell’ultima partita contro l’Allianz

Pazienza San Severo, al cospetto di una delle migliori formazioni dell’intera serie A2.

L’AVVERSARIO

Anche se con pochi allenamenti sulle spalle negli ultimi periodi a causa della positività al

Covid-19 di alcuni suoi tesserati e da una lunga inattività dettata dall’isolamento a cui sono stati

obbligati tutti i componenti del team, la Ge. Vi. Napoli si presenterà al PalaMangano con un

biglietto da visita importante, in virtù di un roster, guidato in panchina dall’esperto coach

Sacripanti, che può contare sugli esterni Monaldi, Mayo ( ex di turno, a Scafati nella stagione

2015/2016), Marini, Uglietti e Sandri, e sotto le plance della fisicità ed esplosività di Iannuzzi,

Zerini, Parks e Lombardi.

LE DICHIARAZIONI

Coach Alessandro Finelli: «Finalmente giochiamo questa partita rinviata per ben due

volte, con grande voglia di confrontarci con una squadra al top della categoria, così come lo siamo

anche noi. Sarà una verifica del nostro stato di forma e delle nostre qualità, che ci darà

sicuramente tante indicazioni. Incontreremo una squadra atletica che non sarà sicuramente al top

della condizione fisica, a causa dei recenti problemi avuti per via dei contagi, ma potremo

comunque testare i nostri miglioramenti in fase difensiva e a rimbalzo, che sono stati finora un

nostro punto debole. Si tratta poi di un derby, purtroppo a porte chiuse, che affronteremo con

qualche assenza, ma ciononostante la squadra sta bene ed ha desiderio di giocare. Napoli dispone

di una rosa completa in ogni ruolo: Mayo e Parks non necessitano di presentazioni, ma ci sono poi

anche tanti giocatori italiani di gran spessore, con trascorsi in serie A1 e campionati vinti alle spalle,

dotati di esperienza e talento tali da rendere il test per noi molto probante».

Il capitano Tommaso Marino: «Sembra quasi che questa partita, rinviata più volte,

nessuno la voglia giocare. Invece abbiamo tutti una gran voglia di scendere in campo ed

affrontarla. Abbiamo avuto vari problemi recentemente per le assenze di Culpepper e Sabatino:

non è stato semplice allenarsi, però questo è un periodo in cui si costruisce e stiamo lavorando

sodo, al di là degli infortuni ed incidenti di percorso, per arrivare al massimo della condizione fisica

per l’inizio del campionato. Sarà un bel test quello contro Napoli, squadra fortissima e lunghissima,

con tanti giocatori forti, anche di categoria superiore. E’ davvero un gran peccato non poterla

giocare davanti al nostro pubblico, ma faremo del nostro meglio, senza ansia da prestazione,

mettendo in pratica tutto quello che il nostro coach ci chiede».

I MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega

Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale

del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del

digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e mercoledì (ore 15:00)