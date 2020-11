Scuola: De Luca riapertura? “Dal governo c’è la data del 9 gennaio”

“Durante la riunione tra regioni e governo oltre alle solite chiacchiere è emersa una cosa concreta: l’orientamento è di aprire le scuole il 9 gennaio”. Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in apertura del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. Anche in questa circostanza non manca una stoccata all’operato di Palazzo Chigi: nel mirino di De Luca finisce la ministra dell’Istruzione Azzolina e anche il premier Conte accusato di “spalleggiarla nelle sue posizioni sconvolgenti”.

I toni del governatore De Luca.

“Voglio mantenere toni misurati – prosegue il governatore della Campania nel suo affondo – ma si poteva immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre per poi chiuderle poco dopo per le feste e riaprirle a gennaio? Non ci sono parole, siamo in un paese – conclude – nel quale le cose di più normale buon senso sono una conquista”.

