Scuole chiuse per COVID. Proroga per altre due settimane?

Scuole chiuse fino al prossimo 3 dicembre anche a Sarno. La disposizione anti COVID è stata firmata nella giornata di ieri dal sindaco Giuseppe Canfora. Anche a Cava de’ Tirreni il Sindaco Vincenzo Servalli chiude fino alla stessa data. Idem a San Valentino Torio, Vietri sul Mare e Scafati. A Pagani le scuole restano chiuse fino al prossimo 11 gennaio. Chiusure anche a Siano, Mercato San Severino e Fisciano, Castel San Giorgio e Roccapiemonte dove i rispettivi sindaci hanno emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole.

Verifica delle condizioni.

“Domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riapertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure” dichiara Roberta Santaniello membro dell’Unità di crisi regionale intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio CRC Targato Italia. Sulle perplessità relative alla riapertura delle scuole il 24 novembre Santaniello chiarisce che “l’idea era quella di aprire uno screening a tutti bambini organizzando anche un numero verde con interfaccia per i cittadini. Oggi c’è una maggiore paura delle mamme per la presenza in aula e domani come Unità di crisi si deciderà una eventuale proroga per la riapertura”.