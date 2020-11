Station Wagon, ecco quali noleggiare

La station wagon (o “giardinetta”, o “break” in francese) è un po’ l’auto del buon padre di famiglia. Di solito si passa alla “station” quando si hanno figli proprio perché la parte allungata adibita a bagagliaio soddisfa ogni esigenza di carico e sui sedili posteriori c’è tanto spazio per posizionare i seggiolini. Insomma, spazio, comfort, sicurezza ed affidabilità le parole chiavi. La Station Wagon rappresenta una delle auto più richieste, soprattutto da chi ha famiglia, ma anche dagli altri automobilisti che amano viaggiare su automobili comode e spaziose.

Il noleggio a lungo termine propone delle offerte molto interessanti per chi desidera noleggiare una station wagon, abbattendo così i costi che si verrebbero a sostenere in caso di acquisto.

Ecco alcuni dei modelli migliori tra cui scegliere per noleggiare una station wagon.

Dalle linee eleganti, slanciate e sportive, Peugeot 308 SW presenta dimensioni generose e curve accattivanti che sono un invito ad intraprendere nuove avventure. Il frontale vigoroso, al cui centro spicca l’emblema del leone, il cofano dalle linee scolpite e la calandra verticale a scacchi si traducono in un design destinato a farsi notare.

Ergonomia e razionalità incontrano un’atmosfera elegante ed un look sofisticato nella Ford Focus SW dagli interni più comodi, spaziosi e raffinati che mai. Comoda e connessa con il sistema di connettività all’avanguardia di cui è dotata: con la App ti basterà sfiorare lo schermo del tuo smartphone per aprire e chiudere le porte, localizzare il veicolo ed utilizzare molte altre funzioni a distanza, ovunque tu sia.

Tra le auto più richieste della marca Audi, la A4 Avant possiede un design spettacolare, ha inoltre ottime prestazioni e consumi ridotti. Ha cambio automatico a 7 marce, trazione anteriore, alimentazione diesel, 1968 cm3 di cilindrata e 150 CV di potenza. Il meglio per viaggiare comodi e spaziosi.